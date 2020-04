Mathieu Kassovitz s’en prend encore à Vin Diesel en le traitant d’abruti ! [Vidéo]

Cette semaine la série le Bureau des légendes a fait son retour sur Canal Plus avec une cinquième saison inédite, à cette occasion Mathieu Kassovitz a accordé une interview au média Konbini dans laquelle le réalisateur et acteur français est revenu sur le tournage difficile du film Babylon A.D. sorti en 2008 en adressant un petit tacle à Vin Diesel.

L’acteur-réalisateur qui ne connait pas la langue de bois s’est confié sur le film Babylon A.D, un naufrage industriel et artistique, Mathieu Kassovitz s’en était déjà pris à Vin Diesel il y a quelques années en révélant que l’acteur refusait parfois de sortir de sa caravane ou bien encore qu’il débarquait sur le plateau avec six heures de retard, “Vin Diesel s’est comporté comme un porc”, avait-il déclaré dans les colonnes de GQ en 2012.

Lors de son récent entretien avec Konbini, Mathieu Kassovitz en a remis une couche contre Vin Diesel, “Je me suis associé avec des très très mauvais partenaires, un très mauvais producteur en France qui n’est pas du tout un amoureux du cinéma, qui est juste là pour se faire briller et trainer avec des stars et faire de l’argent, et un studio américain qui était au pire moment de son existence et un comédien principal qui était un imbécile et qui l’est toujours” a-t-il déclaré en faisant référence à l’acteur américain sans citer son nom comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo ci dessous.