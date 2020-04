6ix9ine : 50 Cent le préfère à son propre fils !

Lors d’un récent live sur le réseau social Instagram, 50 Cent a eu une nouvelle fois des propos très durs envers son propre fils, Marquise Jackson avec qui le rappeur américain s’est embrouillé il y a déjà plusieurs années et semble lui préférer 6ix9ine.

“Pouvez-vous imaginer avoir un fils qui a été empoisonné par les idées de sa mère ? Il n’a aucun respect pour moi, alors qu’il a tout ce qu’il a grâce à moi. Il préfère se lier avec mes ennemis que d’être mon ami” avait déjà déclaré 50 Cent en 2017 au sujet de Marquise Jackson, il en a encore remis une couche en parlant de 6ix9ine .

“Je choisirais 6ix9ine, plutôt que mon fils biologique” a commenté 50 Cent lors d’un live Instagram, l’artiste aurait préféré avoir Tekashi 69 comme descendance qui a récemment été libéré de prison pour éviter d’être contaminé par le Coronavirus après avoir obtenu une réduction de peine suite à sa collaboration avec la justice en donnant les noms de ses anciens associés.

50 Cent says he would choose 6ix9ine over his biological son. pic.twitter.com/Ap6W4Vjp7r

— Plugged Soundz (@pluggedsoundztv) April 8, 2020