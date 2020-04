JoeyStarr dézingue Cyril Lignac lors d’un cours de cuisine en direct et crée un gros malaise !

Il y a quelques jours JoeyStarr était l’un des invités de Cyril Lignac qui pendant le confinement causé par l’épidémie du Coronavirus propose un rendez vous quotidien de cours de cuisine sur son Live Instagram et en direct sur M6, jeudi dernier il a reçu le rappeur français du groupe NTM pour réaliser un riz sauté aux saucisses et aux merguez.

Comme à son habitude, JoeyStarr n’a pas hésité à faire des remarques au chef Cyril Lignac lorsque les consignes n’étaient pas correctes selon lui et que cela allait trop vite pour lui, dans l’un des séquences l’artiste va chercher des échalotes et s’absente quelques instants puis prend du retard dans la préparation du plat.

Un incident qui énerve passablement JoeyStarr, “Personne ne m’avait dit pour les échalotes. Alors je me suis retrouvé à aller en chercher dans mon placard et du coup, on en est où ?” commente-t-il visiblement très remonté avant que Cyril Lignac calme la situation “Allez ressaisis-toi mon Joey, on est bon là”, et lui redonne les consignes.

Une autre séquence a interpellé les téléspectateurs lorsque Jérôme Anthony qui anime également l’émission culinaire se met à chanter pour mettre un peu d’ambiance pendant le direct, en live les spectateurs semblent apprécié la séquence qui n’est pas du tout au gout de JoeyStarr, consterné par la prestation de l’animateur, le passage du rappeur français sur M6 a enflammé comme vous pouvez le découvrir avec les réactions ci dessous.

Je salue vraiment l’audace de M6 d’avoir misé sur joeystarr comme guest en DIRECT — Mathilde (@lillysteria) April 9, 2020

Joey Starr je valide à 100 % il assure il fait participer ses gosses émission familiale

En plus je le trouve très calme 😅😋 #TousEnCuisine #JoeyStarr — 🎶Explicit Lyrics🎶 (@johanna8z) April 9, 2020

Ne surtout pas zapper #joeyStarr joue bien le jeu et ne fait pas le pitre comme certains comiques a 2 balles #TousEnCuisine — Confiné😩 force a vous (@farlyas) April 9, 2020

JoeyStarr qui attaque le rhum en direct… C’est beau ! pic.twitter.com/AIM2LmiB3C — Thibault Denis-Bosio (@Tibodbdb) April 9, 2020

#TousEnCuisine #EnDirectAvecCyrilLignac Je préfère largement la présence d' un Joey Starr naturel et simple qui me fait rire à un humoriste qui force les blagues. Belle surprise 😎👍✌✌ pic.twitter.com/IurGk4tV0A — K🖤 (@KarineKd45) April 9, 2020