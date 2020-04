Jul et Rohff sont les rappeurs ayant le vocabulaire le plus diversifié en France

Alors que Rohff est très actif en ce début d’année 2020 avec déjà 3 nouveaux titres dévoilé, “T’as capté” il y a trois semaines, puis “Solo” il y a deux semaines et enfin la semaine dernière le single “Tous à l’abri” qui cumule déjà plus de 550 000 vues sur YouTube, Housni vient d’apprendre qu’il est le rappeur français ayant le vocabulaire le plus varié.

En effet le rappeur du 94 vient de poster sur son compte Instagram une capture d’écran d’un tweet du média Raplume qui annonce “Rohff est le rappeur avec le vocabulaire le plus varié avec 13.219 mots uniques.”, il est suivi par Jul qui est deuxième avec 11.991 mots uniques et le groupe Marseillais IAM troisième avec 11.595 mots uniques.

Le Raplume s’est basé sur l’étude du média Rapsodie, l’institut data du rap français qui a détallé dans l’article “Quel rappeur a le vocabulaire le plus varié ?” sur la méthode de calcul utilisée pour obtenir les chiffres révélés, 43 071 morceaux et 1 192 artistes ont été utilisés pour établir les données regroupant notamment 289 morceaux pour Rohff, 678 pour Jul & 253 pour IAM.