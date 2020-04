Tous les concerts et festivals de cet été annulés à cause du Coronavirus !

L’information n’a pas encore été confirmée officiellement mais face à l’épidémie du Coronavirus qui sévit actuellement en France, le président de la République Emmanuel Macron devrait annoncer ce lundi soir des nouvelles mesures comme la prolongation du confinement ainsi qu’une interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes.

Alors que depuis le 17 mars dernier toute la population Française est en confinement suite à la mesure sanitaire prise par le gouvernement pour limiter les contacts humains et les déplacements dans le pays pour lutter contre la pandémie du Covid-19 en France, des nouvelles mesures vont être prise pour l’été prochain.

Effectivement d’après les informations révélées ce dimanche par CNEWS qui cite une source proche de L’Élysée les rassemblements de plus 100 personnes seront interdits jusqu’à la fin de l’été 2020 dans toute la France, ce qui implique donc une annulation de tous les concerts et des festivals dont les rappeurs français tel que Booba, Ninho, Nekfeu, PNL, Maes, Niska encore beaucoup d’autres sont souvent à l’affiche (Garorock, Main Square Festival, We Love Green, Solidays, VYV Festival, Les Vieilles Charrues, etc…).