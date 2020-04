50 Cent : Ja Rule lui propose un Battle, il réagit pour le ridiculiser

Alors que le clash entre 50 Cent et Ja Rule dure depuis plusieurs années, en cette période de confinement ce dernier vient de lancer un défi à son rival de toujours Fifty pour régler leurs comptes lors d’un battle en live sur Instagram.

En effet Ja Rule a été inspiré par le battle de beats opposant T-Pain et Lil Jon, DJ Premier et RZA, Hit-Boy et Boi-1da pour proposer lors d’un live entre Swizz Beatz et Fat Joe sur les réseaux sociaux à 50 Cent de le défier, “Je veux toute la fumée, mais je vais bien me comporter (…) Nous pouvons le faire pour la culture” a-t-il expliqué en exprimant le souhait d’affronter son rival dans un battle “amical”.

Visiblement pas très intéressé par la proposition, 50 Cent a ensuite réagi en se moquant de Ja Rule sur les réseaux sociaux, avec sur Twitter le message “Qui veut se battre? Et voici un moment de silence pour les malades et les souffrants.” en postant un même de lui et sur Instagram un montage photo de son rival en SDF tenant un carton avec l’inscription “Je vais faire un Battle avec 50 Cent pour avoir de l’attention” en ajoutant la légende “stupide”.