Booba : son incroyable live Instagram avec Bernard Tapie

Profitant de son audience auprès du public, Booba poursuit sa prévention contre la pandémie de COVID-19 auprès des internautes, après avoir lancé à la fin du mars dernier une nouvelle émission sur ses réseaux sociaux dans le but de sensibiliser ses fans à la gravité de la situation liée au coronavirus intitulée « Corona Time », le rappeur français exilé à Miami a présenté le deuxième épisode ce lundi soir.

En effet Booba vient d’annoncer ce dimanche soir sur son compte Instagram et Twitter le second épisode de son programme avec « Corona Time 2 » dans lequel l’artiste présente des reportages, des vidéos et des échanges avec des spécialistes ou des personnes qui luttent au quotidien contre ce virus pour s’exprimer au sujet de l’épidémie du Coronavirus qui sévit actuellement dans le monde entier.

En période de confinement, Booba est très actif sur ses réseaux sociaux et donne donc rendez-vous à partir de 18 heures ce soir pour découvrir CoronaTime 2 diffusé sur Facebook et Instagram avec comme invité dans ce nouvel épisode Bernard Tapie, “Marseille va-t-il sauver la France ?” se questionne le rappeur français.