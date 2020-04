Premier album de ALP, punchlineur de haut vol, ALP, rappeur originaire de Charenton (94), sort un premier album déjà attendu.

Validé par de grands noms du rap comme Lacrim ou Kéry James, ALP est un kickeur brut, qui écrit des images fortes et percutantes, des punchlines marquantes pour rendre magique ce qui ne l’est pas. Un MC qui parle de rue sans l’exagérer, mais en la sublimant par ses mots et ses inspirations. Découvrez “JEFE”, une première pièce importante dans la carrièrede ce jeune talent. 13 morceaux parmi lesquels les solides “OK” et “Police”, ainsi que de belles connexions avec les présences de Niro, Vegedream et Igor LDT.

Tracklist ALP – Jéfé :

1. Intro

2. Ok

3. Holobear

4. Ah Ouais

5. Hall

6. Prix

7. Police

8. Jamais

9. Gucci

10. Mi-temps

11. Money

12. Dernier Vol (Feat. Niro)

13. Outro