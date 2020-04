Hatik accuse OhMonDieuSalva d’avoir construit son buzz en insultant une vieille dame, il lui répond !

Alors que Hatik s’est fait connaitre du grand public il y a quelques semaines avec son rôle dans la série “Validé” de Franck Gastambide diffusée sur Canal + dans laquelle l’artiste incarne le rôle d’Apash, un jeune rappeur français talentueux, épaulé par ses deux amis d’enfance, qui se retrouve du jour au lendemain “validé” par une des stars du milieu, il vient de s’embrouiller sur Twitter avec OhMonDieuSalva.

Ce dernier qui s’est fait connaitre avec ses vidéos sur Snapchat il y a quelques années a publié ce jeudi une photo sur Twitter en compagnie de son acolyte Raymonde la vétérante de son quartier avec le message “Je l’aime tellement cette femme. RAYMONDE que Dieu veille sur toi, qu’il te protège, qu’il te remplisse de son amour en cette sale époque de pandémie appelez coronavirus”, un Tweet auquel a ensuite réagi Hatik, “Ah saye mtn tu l’aimes ? Pcq j’comprends pas mais c’est bien toi qu’a construit un “buzz” sur le fait de la traiter de “grosse pu*e” à longueur de journée nan ?”.

“Qu’est ce tu raconte moha la squale ?” a ensuite répondu OhMonDieuSalva sur le réseau social, “J’t’ai piqué ca s’arrête là prends pas la mouche j’ai grave pas le temps de m’embrouiller avec un “comique” on se croisera à une soirée Fifa ou un truc du genre et on discutera dans la paix et la bonne humeur mon pote” a finalement conclu Hatik.

En plus de sa présence dans la série “Validé”, Hatik a récemment dévoilé quatre morceaux bonus de sa dernière mixtape “Chaise Pliante 2” avec les titres : Millions, Matos, Parle Français et Bitume à découvrir dès maintenant sur les plateformes de streaming.

