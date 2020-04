Dinos dévoile le clip de “Arob@se” extrait de son Album “Taciturne” !

Dinos ne s’arrête plus, après avoir sorti son deuxième album “Taciturne”, le 29 novembre 2019 et son EP “Taciturne : les Inachevés” le 10 avrl 2020, son album continue d’avoir des retours élogieux de la part de son public et des médias.

Il nous dévoile le magnifique clip du morceau “Arob@se” (extrait de Taciturne), réalisé par Mathias DeLabarre, Dinos nous plonge dans une histoire d’amour moderne qui est à la fois romantique et sombre. Ce clip saura, avec poésie, heurter votre coeur, découvrez le dès maintenant.