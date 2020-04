Hatik moqué par les internautes après son clash contre OhMonDieuSalva

Ce jeudi soir Hatik, le rappeur français révélé dans la série “Validé” avec le rôle d’Apash s’en est pris à OhMonDieuSalva sur Twitter après la publication de ce dernier d’une photo avec son acolyte Raymonde la vétérante de son quartier avec le légende “Je l’aime tellement cette femme. RAYMONDE que Dieu veille sur toi, qu’il te protège, qu’il te remplisse de son amour en cette sale époque de pandémie appelez coronavirus”.

Un échange tendu a ensuite eu lieu entre Hatik et OhMonDieuSalva, “Ah saye mtn tu l’aimes ? Pcq j’comprends pas mais c’est bien toi qu’a construit un “buzz” sur le fait de la traiter de “grosse pu*e” à longueur de journée nan ?” a réagi l’acteur de la série “Validé” au Tweet de celui qui se fait connaitre avec ses vidéos sur Snapchat qui a repondu “Qu’est ce tu raconte moha la squale ?”.

“J’t’ai piqué ca s’arrête là prends pas la mouche j’ai grave pas le temps de m’embrouiller avec un “comique” on se croisera à une soirée Fifa ou un truc du genre et on discutera dans la paix et la bonne humeur mon pote” a ensuite ajouté Hatik sur le réseau social avant que Ohmondieusalva conclu l’échange avec une vidéo en déclarant “ne parle pas de Raymonde et moi tu connais pas notre histoire !!!!”.

Comme vous pouvez le découvrir avec les réactions ci dessous ce comportement du rappeur français agace les internautes depuis quelques jours se retrouvant dans le Top Tweet France car il aurait notamment tendance à se moquer d’une peu tout le monde sur Twitter ce qui pourrait nuire à sa carrière.

@HatikMusic ne parle pas de Raymonde et moi tu connais pas notre histoire !!!! 🦍 pic.twitter.com/frgPVK9UBt — 👻Ohmondieusalva (@ohmondieusalva) April 16, 2020

Obligé c’est lui qui tweet sur le compte de Hatik pic.twitter.com/RBlg29OdDy — Tyronman 📯 (@bahouaitayron) April 17, 2020

Apash : «Mastar j’lui ai envoyé vla mes sons mais il m a jamais répondu» Hatik: pic.twitter.com/nFYvVYk5en — Paul Lotin (@PaulLotin) April 16, 2020

Hatik quand il va se réveiller demain matin : https://t.co/rteXi5pLff — 🙊🙈🙉 (@QlfYeezy) April 17, 2020

Hatik il gère sa carrière n’importe comment, ça va être le seul rappeur à mourir 2 fois — JL Amaru (@EliasLeRetour) April 16, 2020

* À carrefour

La caissière : Ça fera 4€50.

Hatik : pic.twitter.com/bwG7jhGmNH — BLACK FLA 🇨🇲 (@Sevynk__) April 16, 2020

-personne: -Hatik depuis qu’il a fait 3 épisodes dans une série pour les gens de snap: pic.twitter.com/dGfFghslTM — 🤯 (@Ylodbrok) April 17, 2020

Le manager d’Hatik quand il voit qu’il est entrain de devenir un twittos au lieu de sortir un album pic.twitter.com/OFs1iUVh6D — Big M 🇲🇦 (@BigM_741) April 16, 2020

Y’a 2 semaines Hatik c’etait le mec le plus apprécié de France là ce soir ça commence à chercher son adresse mdr ce réseau est impitoyable — Le Malotru 🌒 (@TeddyFerent_) April 16, 2020

Le caméraman de Validé quand il s’est rendu compte qu’il a pas dit "coupé" à Hatik… pic.twitter.com/CJDKF7ssrA — Ponguish🇨🇩 (@ponguish) April 16, 2020