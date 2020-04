Jul : les dons de sa vente aux enchères explosent, les montants sont incroyables !

Tout comme Booba qui fait la prévention contre la pandémie de COVID-19 auprès de ses fans sur les réseaux sociaux et avec sa nouvelle émission “Corona Time”, Jul a décidé cette semaine de se mobiliser dans la lutte contre cette épidémie qui sévit dans le monde et contraint la population à rester confiné en aidant les Hopitaux de France.

Il y a quelques jours Jul a annoncé la mise en vente aux enchères de toutes ses certifications, l’artiste Marseillais cumule 14 disques d’Or, 13 disques de Platine, 8 doubles disques de Platine, 3 triples disques de platine et 1 disque de Diamant avec l’album “My World” ainsi que 57 singles d’Or, 19 singles de Platine et 2 singles de Diamant avec “Tchikita” et “Mon Bijou”.

Des enchères dont les bénéfices vont être versés à La Fondation des Hôpitaux de France pour la lutte contre le Coronavirus et qui prennent de plus en plus d’ampleur, le label Believe a rejoint l’action caritative de Jul, Djadja & Dinaz, Keblack, Kalash Criminel, Oxmo Puccino, S.Pri Noir ou encore Mister V ont également décidé de participer à cette vente caritative.

Le rappeur Marseillais vient également d’annoncer ce vendredi sur son compte Instagram que les enchères totalisent déjà plus 75 000 euros, “On es déjà a 75 000 euros aux enchères merci beaucoup et que le bondieu vous le rende a linfini…” a-t-il commenté, si vous souhaitez participer aux enchères rendez vous sur le site Drouotonline.com, ce samedi matin, Jul cumulait déjà plus de 100 000 euros de dons, l’enchère pour son Disque de diamant pour l’album “My World” sorti en 2015 est déjà monté à 10 000 euros.