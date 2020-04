50 Cent : Ja Rule affirme l’avoir influencé musicalement !

Le clash entre 50 Cent et Ja Rule est encore relancé, récemment l’auteur du tube “Always On Tim” avec Ashanti a récemment proposé à son rival de toujours un battle de prods en live sur Instagram, mais Fifty a réagi en se moquant de lui sur les réseaux sociaux comme il a l’habitude.

50 Cent s’est notamment amusé du fait que plus personne ne s’intéresse aujourd’hui à Ja Rule avec des montages photo, ce dernier a donc répondu aux provocations du rappeur américain en déclarant qu’il a musicalement celui qui est son ennemi depuis près de 20 ans.

“Haha mignon ce battle mais soyons honnêtes, j’ai musicalement influencé 50… Parlons de ça” a déclaré Ja Rule sur Twitter qui selon lui affirme avoir influencé la carrière musicale de 50 Cent avant d’ajouter sur son compte Instagram un montage photo de Curtis Jackson avec une tête de rat en faisant référence à son amitié avec 6ix9ine avant de supprimer la publication.

Haha cute lil battle but let’s be honest I musically INFLUENCED 50… let’s talk about!!! Lmao https://t.co/pWCB6XqrMi

