Gims enflamme la toile avec un vieux freestyle de folie à visage découvert sans ses fameuses lunettes

Alors que Rohff a récemment révélé lors d’un live Instagram qu’il va enregistrer une collaboration inédite avec Dadju et Gims, ce dernier a récemment dévoilé le clip du morceau “Légendaire” en featuring avec Chaka 47, un titre extrait de la bande originale de la série “Validé” sur le rap français.

Gims vient également d’enflammer la toile malgré lui suite à la publication sur Twitter d’un ancien freestyle de ses débuts dans le rap au début de sa carrière dans lequel le rappeur de la Sexion D’Assaut apparaît sans ses fameuses lunettes de soleil qu’il porte toujours pour cacher ses yeux.

Cette vidéo a fait le buzz sur le réseau social et démontre le talent de rappeur de Gims qui se retrouve souvent sous les cibles des critiques au sujet de sa capacité à faire du rap au détriment d’un style musical plus chanté et mélodieux, la séquence que vous pouvez découvrir ci dessous a été publié sur le compte Snapchat de l’artiste avant d’être récemment relayé sur le Twitter.