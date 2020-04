Hatik est prêt à casser Internet avec un featuring en compagnie de Moha La Squale

Depuis son premier rôle dans la série “Validé” réalisée par Franck Gastambide en incarnant un jeune rappeur avec le nom de scène Apash qui se retrouve sur le devant de la scène après un freestyle lors de l’émission Planète Rap, Hatik s’est fait connaitre du grand public et ne cesse de faire parler de lui, lors d’une récente interview il a notamment la possibilité d’une collaboration avec Moha La Squale.

Il y a quelques jours Hatik avait été comparé par les internautes sur les réseaux sociaux à Moha La Squale en raison de leur ressemblance physique et afin de savoir lequel est le meilleur rappeur, les deux artistes avaient réagi pour mettre fin à la polémique, “Much love sur Moha. Vous arriverez pas à diviser les gens.” avait commenté l’interprète du rôle d’Apash dans la série Validé alors que Moha a validé et partagé le tweet en ajoutant un émoji coup de poing fermé pour lui apporter de la force et d’un coeur.

Lors d’un récent entretien avec le média Tarmac, Hatik s’est exprimé sur une possible collaboration entre eux, “Je ne suis pas fermé à l’idée d’essayer un titre avec Moha La Squale. Par contre si un jour je le fais, ça casse internet. Je viens d’avoir un concept, y a un truc à faire.” a-t-il déclaré.

“Je pense que nos musiques n’ont pas grand chose à voir, je pense que même physiquement on est pas exactement pareil, après y a des ressemblances, moi-même je le dis. Nous comparer, c’est normal, les gens ont besoin d’identifier, de mettre dans des cases.” a-t-il également commenté lors de cette interview que vous pouvez découvrir ci dessous, on attend donc la réponse de Moha La Squale.