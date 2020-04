Rohff répond à Booba après un message sur la situation actuelle dans le monde

Ce week end Booba a publié sur son compte Instagram l’extrait vidéo d’une ancienne interview pour Brut parue au mois de septembre dernier dans laquelle le rappeur français exprime son inquiétude sur l’avenir du monde notamment concernent le changement climatique et il avait estimé que les dirigeants devraient prendre les mesures nécessaires dans cette lutte tout en adressant un long message sur la période difficile vécue par la population mondiale en raison de la pandémie du COVID-19, des propos qui ont fait réagir Rohff.

“Il ne s’agit pas d’être visionnaire mais d’ouvrir les yeux. L’entertainment a disparu, plus de concerts plus de Champions league, plus de villa des culs brisés… Du coup on se retrouve face au vrai monde, celui qu’ils contrôlent. Vous le trouvez comment? Vous vous rendez compte de qui est qui, qui sert à quelquechose, qui est une balance, qui aurait été un collabo en temps de guerre ( vraie guerre ).” a commenté Booba sur le réseau social avant d’ajouter “Profitez-en pour faire le tri autour de vous. Quand ca va repartir ca sera sans pitié. Le chaos inspire la piraterie, pour nous ce sont juste de nouvelles vagues, peu importe leur taille, peu importe leur force, nous sommes en mer.” une déclaration qui a interpellé Rohff sur son compte Twitter.

“Ne joue pas l’anti système si de son pain tu manges le croûton” t’as capté ?! #Testament2 #SNTL” a répondu Rohff sur le réseau social sans nommer directement Booba, des paroles extraites de son morceau “Testament II” qui figure sur son dernier album solo intitulé “Surnaturel” paru au mois de décembre 2018, une façon de rappeler de la part de Housni à B2O qu’il a largement profité de ce système qu’il dénonce aujourd’hui.