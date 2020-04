JuL : Michel Polnareff s’attaque sévèrement au rappeur Marseillais puis s’explique !

Vendredi dernier lors d’un live sur Instagram qui avait pour but de récolter des dons reversés à la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, Michel Polnareff invité par Magali Berdah sur le réseau social s’en est pris à Pascal Obispo et à Jul, le chanteur critiqué l’artiste Marseillais en répondant aux questions de la chroniqueuse de l’émission Touche Pas A Mon Poste.

Michel Polnareff n’apprécie visiblement pas la musique de Jul, Magali Berdah a questionné le chanteur français en lui demandant de nommer un artiste français populaire qui n’a pas de talent et il n’a pas hésité à citer le rappeur Marseillais, “J’appelle pas ça un chanteur” a-t-il commenté très franchement en direct.

Mais Polnareff est finalement revenu sur sa déclaration en live sur Instagram pour s’excuser auprès de Jul en admettant s’être trompé, “Quand @MagaliBerdah m’a demandé quel chanteur français je détestais, je ne trouvais pas le nom, et quand elle m’a dit JUL, j’ai dit, oui c’est ça; je viens de l’écouter sur YouTube et me suis rendu compte que je me suis trompé de personne; je présente toutes mes excuses à @jul” a-t-il expliqué pour mettre fin à la polémique.