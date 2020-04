Koba LaD : sa carrière bientôt terminée ? Il rêve de retrouver une vie normale [Vidéo]

Malgré cette période de confinement causée par l’épidémie du COVID-19, Fred Musa continue d’animer son émission Planète Rap sur la radio Skyrock avec comme invité cette semaine le rappeur du groupe 113, Rim’k pour la promotion de son nouvel EP intitulé “Midnight” disponible depuis le 10 avril dernier sur les plateformes de streaming.

Un projet sur lequel Rim’K a invité plusieurs artistes tel que Hamza, SCH, Dadju et Koba LaD, ce dernier était présent dans l’émission de ce mardi soir aux côtés du rappeur du 113, il s’est notamment exprimé sur sa carrière musicale et comment il se voit évoluer dans les prochaines années.

Alors qu’il a félicité Rim’K pour sa longévité dans le rap français et avec qui il a collaboré sur le morceau “Valise” sur l’EP “Midnight” en compagnie de SCH, Koba LaD a déclaré ne pas souhaiter faire du rap jusqu’à l’âge de 40 ans comme son compère du 113, “Je ne me vois pas perdurer dans le temps, je veux juste reprendre une vie normale (…) Au début, c’est bien, c’est marrant, mais au bout d’un moment, c’est trop. Je ne marche même pas avec ma mère, faut pas que les gens me filment et filment ma daronne, j’vais péter les plombs de voir la tête de ma mère sur le net” a-t-il expliqué.