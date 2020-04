Patrice Quarteron s’en prend à Booba lors d’un live improbable avec Kim Glow !

Il y a quelques semaines Mohamed Henni s’était embrouillé sur les réseaux sociaux avec Kim Glow avant que Booba ne s’immisce également dans cette affaire pour s’en prendre à l’ancienne candidate des Marseillais notamment suite aux propos de cette dernière concernant les smicards ou sa vidéo pour demander d’être rapatrié par un avion militaire, cette semaine l’influenceuse a encore fait parler d’elle lors d’un live assez improbable Patrice Quarteron.

Le boxeur français est en clash depuis plusieurs années avec Booba mais le rappeur français ne répond plus aux provocations de Patrice Quarteron qui avait pourtant tenté de le rencontrer pour un face à face au mois de mars 2019 lors de son passage télévisé dans l’émission Touche Pas A Mon Poste de Cyril Hanouna avant d’être stopper par le service de sécurité.

Lors de ce live entre Kim Glow et Patrice Quarteron, l’athlète français a décidé d’apporter son soutien à l’ex-candidate des Marseillais face aux récentes attaques de Mohamed Henni et de Booba en s’exprimant sur cette affaire avant d’afficher des clichés en maillot de bain de la mère des enfants de B2O, Luna et Omar (extrait vidéo ci dessous), une séquence qui ne devrait pas tarder à faire réagir le célèbre YouTubeur et le rappeur français sur les réseaux sociaux.