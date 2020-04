Jul : les montants des enchères continuent de grimper, le prix pour “My World” est démentiel

Alors les enchères de la mise en vente des certifications de Jul vont prendre fin dans 2 jours, ce lundi 27 avril, les montants ne cessent d’augmenter chaque jour et l’enchère du Double disque de platine remis à l’artiste Marseillais pour l’album “My World” sorti en 2015 vient d’exploser.

La semaine dernière Jul a décidé mettre en vente dans une enchère toutes ses certifications sur le site DrouotDrouot, 14 disques d’Or, 13 disques de Platine, 8 doubles disques de Platine, 3 triples disques de platine et 1 disque de Diamant avec l’album “My World” ainsi que 57 singles d’Or, 19 singles de Platine et 2 singles de Diamant avec “Tchikita” et “Mon Bijou”.

Les enchères ont pour but de venir en aide à La Fondation des Hôpitaux de France dans la lutte contre le COVID-19, Djadja & Dinaz, Keblack, Kalash Criminel, Oxmo Puccino, S.Pri Noir, Mister V, Orelsan ou encore Hooss ont également décidé de participer à cette vente caritative.

Un acheteur vient de faire exploser la cagnotte pour le double disque de platine de l’album « My World » de Jul qui est montée à 40 500 euros, il s’agit du quatrième album studio du rappeur Marseillais paru le 4 décembre 2015 sur son label D’Or et de Platine puis réédité le 4 mars 2016 avec les tubes “En Y”, “Wesh Alors”, ou encore “Amnésia”.