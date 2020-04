Le célèbre magazine économique américain fondé en 1917 par Bertie Charles, Forbes vient d’annoncer ce vendredi que le rappeur américain Kanye West est officiellement milliardaire, le mari de Kim Kardashian est le deuxième rappeur milliardaire de l’histoire après Jay-Z.

Au mois de juin 2019, Jay-Z était devenu le premier milliardaire du rap après avoir réussi à bâtir sa fortune avec notamment des investissements immobiliers et des marques de spiritueux, le magazine spécialisé Forbes vient de révéler qu’il a été rejoint dans ce cercle très fermé par Kanye West.

La fortune de Kanye West est estimée à plus de 1.3 milliards de dollars, une richesse construire notamment grâce à Yeezy, la célèbre marque de chaussures issue du partenariat de longue date entre la superstar du hip-hop et la marque aux trois bandes originaire d’Allemagne, Adidas.

Après plusieurs demandes, Kanye West a récemment accepté de partager ses dossiers financiers, révélant des détails sur son empire de baskets Yeezy très populaire dans le monde entier. En 2014, Dr. Dre s’était également déclaré milliardaire après le rachat par Apple de sa compagnie de casques audio Beats By Dre dont il possédait environ 20 à 25 % pour 3 milliards de dollars mais Forbes avait révélé en 2018 que sa fortune n’est estimée que à “770 millions de dollars”.

Kanye West is now officially a billionaire—and he really wants the world to know https://t.co/2v5cOV8ymg by @zogblog pic.twitter.com/HkIrgCI1LH

— Forbes (@Forbes) April 24, 2020