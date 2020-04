Mohamed Henni : Kim Glow l’accuse de se moquer des Africains, le Youtubeur réplique !

Le clash entre Mohamed Henni et Kim Glow de poursuit sur les réseaux sociaux, la semaine dernière l’ancienne candidate de l’émission de télé-réalité les Marseillais est revenue sur son embrouille avec le YouTubeur lors d’un live avec Patrice Quarteron qui lui a également révélé que Booba s’était moqué d’elle sur Instagram notamment concernant ses propos sur les smicards.

Au mois de mars dernier, Kim Glow avait fait parler d’elle après avoir été bloquée en Tunisie demandant l’aide du gouvernement Français pour rentrer avant de critiquer les personnes qui gagnent le Smic avant d’entrer en guerre contre Mohamed Henni sur les réseaux sociaux en l’accusant récemment de s’être moqué des Africains en relayant une photo révélé par Patrice Quarteron pour démontrer ses propos, “À tous les Africains qui crèvent de faim, n***** vos mères, je vais tout manger. On a tous nos soucis” peut-on lire en légende du cliché.

“Dans l’actualité d’aujourd’hui, le Henni n’a toujours pas répondu au Quarteron. En revanche, il déblatère toujours les mêmes choses en boucle sur la Glow, pour qui il a une obsession. Moi, si je ne parle pas de toi tous les jours, c’est parce que ce que j’ai autre chose à foutre !” a-t-elle commenté à l’encontre du célèbre Youtubeur français sur son compte Snapchat avant d’ajouter “On a compris que t’étais un lâche et que tu t’en prenais qu’aux filles, mais on attend tous ta réponse. Bah alors mon petit Henni, on se fait caca dans la culotte ? Sois digne”, Mohamed Henni a ensuite réagi en story de son compte Instagram comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo ci dessous.