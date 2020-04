Assassin’s Creed Valhalla : le sensationnel trailer dans l’univers des Vikings dévoilé

Ubi Soft vient de dévoiler l’époustouflant trailier de nouvel épisode de son célèbre jeu vidéo Assassin’s Creed, la prochaine édition va emmener le joueur dans l’univers des Vikings et se nomme Assassin’s Creed Valhalla, vous pourrez y incarner l’épique histoire d’Eivor pour écrire votre propre saga Viking.

Dans Assassin’s Creed® Valhalla, vous incarnerez Eivor, redoutable Viking dont l’esprit a été bercé, dès sa plus tendre enfance, par de glorieux récits de combats. Vous explorerez un mystérieux et splendide monde ouvert situé dans la violente Angleterre médiévale des âges obscurs. Vous mènerez des raids contre vos ennemis, ferez prospérer votre peuple et affirmerez votre pouvoir politique en vue de vous assurer une place parmi les dieux, au Valhalla.

Le jeu Assassin’s Creed Valhalla sortira en fin d’année 2020 sur PC, PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One et vous emmènera dans la Norvège du IXe siècle aux commandes d’une tribu de Viking en croisade vers l’Angleterre pour trouver des nouvelles ressources.