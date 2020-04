Gims choqué par les bavures policières à répétition, il réagit à une vidéo violente qui fait scandale

Alors qu’il a récemment annoncé la préparation d’un nouvel album solo 100% Rap pour cette année sur Instagram en participant au Paname All Starz Challenge, un défi lancé sur les réseaux sociaux par Aketo et Tunisiano qui consiste à poser sur l’instru du titre “Paname All Starz” de Sniper, Gims s’est indigné face aux dernières bavures policières.

Gims qui prépare également le retour de la Sexion D’Assaut avec l’album très attendu intitulé “Le Retour Des Rois” prévu pour 2020 a partagé dans une récente story de son compte Instagram une vidéo qui fait scandale suite à sa diffusion sur les réseaux sociaux il y a quelques jours pour dénoncer les récentes violences policières en cette période de confinement.

En effet Gims a partagé une vidéo dans Instagram dans laquelle trois policiers s’en prennent à un homme couché au sol, frappant l’individu à plusieurs reprises, une séquence postée sur les réseaux sociaux par un témoin de la scène qui a également filmé les traces de sang sur le mur du lieu de l’incident après la scène, “Gardiens de la paix, bravo les gars. Quel courage” a commenté le rappeur de la Sexion D’Assaut dans sa story.