Jul s’amuse de l’annonce par BFM de la découverte d’un OVNI avec une explication délirante

Après avoir réussi à récolter 306 505 euros en faveur des Hôpitaux de France avec la mise aux enchères de toutes ses certifications une action suivie par d’autres artistes tel que Nekfeu, Mister V, S Pri Noir, Oxmo Puccino, Kalash Criminel, Hooss ou encore Orelsan avec la mise en vente de plus de 50 lots, Jul est amusé sur Twitter d’une récente annonce de BFM TV.

En effet BFM TV a annoncé sur Twitter ce mardi 28 juin que aux Etats Unis trois vidéos d’un OVNI ont été officiellement déclassifiées par le Pentagone, “Voici les trois vidéos d’ovni que vient de déclassifier le Pentagone” a commenté le média français sur le réseau social, ce qui a fait réagir Jul avec une explication hilarante à cet étrange phénomène.

“Cest moi les ga vous inquiétez pas” a-t-il commenté avec beaucoup d’humour sur Twitter, une réponse qui a rapidement fait le buzz avec plus de 30 000 “Like” et plus de 13 000 “Retweet” pour l’artiste Marseillais avec son message en référence à son surnom qu’il s’est attitré, l’OVNI.

“En crabbe dans les nuage” a ensuite ajouté Jul avant d’annoncer ce mercredi sur les réseaux sociaux qu’il sera de retour dans les bacs au mois de juin prochain avec un nouvel album solo intitulé “La Machine” en invitant ses fans à participer à la conception de la pochette du projet.

cest moi les ga vous inquiétez pas — Jul (@jul) April 28, 2020