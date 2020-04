The Wire de retour, la série culte aura droit à une suite

Les créateurs de la série culte The Wire (Sur écoute en Français) seraient actuellement en train de travailler sur une suite de la série culte diffusée entre 2002 et 2008 sur HBO d’après l’écrivain George Pelecanos qui vient de faire quelques révélations dans le magazine Society.

“Avec David Simon et Ed Burns (producteur de la série The Wire), on s’est mis à l’écriture d’un nouveau projet sur Baltimore qui réunira tous les acteurs de la série The Wire” a déclaré le scénariste George Pelecanos avant d’ajouter “Je ne peux pas vraiment en parler, hélas. Disons que cela se concentrera sur la police de la ville qui, ces dernières années, a dû gérer plusieurs affaires de corruption d’ampleur dans ses rangs.”.

The Wire est une série télévisée américaine proche de la réalité, créée par David Simon et coécrite avec Ed Burns qui traite sur la criminalité à Baltimore en retraçant la vie au quotidien de ceux qui habitent dans la ville, les policiers, les trafiquants de dogue, les politiciens, les professeurs et les habitants, la série n’avait pas connu un succès commercial à l’époque mais des excellentes critiques.