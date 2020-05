En prison, Kodak Black s’est fait violemment agresser par 7 gardiens

Kodak Black pourrait être véritablement en danger en prison, son équipe vient de publier un long communiqué il y a deux jours sur le compte Instagram du rappeur condamné en novembre 2019 à près de quatre années de prison affirmant qu’il aurait été récemment agressé par plusieurs gardiens de l’établissement pénitencier où il est incarcéré.

“Nous venons d’apprendre de la part de détenus du pénitencier Big Sandy KY le traitement de Kodak Black, il ne pouvait pas appeler car il n’a pas le droit de téléphoner ou de recevoir des visites pendant six mois en guise de punition pour l’incident de Miami.” annonce le début du communiqué, l’artiste aurait été menotté par sept gardiens avant d’être agressé en représailles d’une altercation avec un agent des services correctionnels en 2019.

“Vendredi soir, il a été violemment battu par 7 gardes alors qu’il était menotté. Ils l’ont frappé à plusieurs reprises à la tête avec un objet métallique. Ensuite, un des gardes lui a donné des coups de genou en lui disait ‘tu n’es plus si gangster maintenant, tu vas avoir besoin de plus grosses c*uilles pour survivre’. Nous avons informé son avocat qui a demandé une enquête de la part de la justice et du FBI.” explique la suite du message posté sur le réseau social, Kodak Black purge actuellement une peine de prison de 46 mois dans un établissement pénitencier du Kentucky pour avoir utilisé de faux papiers afin d’obtenir une arme à feu illégalement.