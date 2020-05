6ix9ine : Boosie Badazz pense que les Nine Trey Bloods aurait déjà dû le faire abattre

Après avoir enfin obtenu l’accord du juge lors de sa dernière demande de libération anticipée, 6ix9ine est sorti de prison au début du mois d’avril et a pu rentrer à son domicile pour finir de purger le reste de sa peine mais depuis sa libération le rappeur américain n’a pas manqué de faire parler de lui notamment sur les réseaux sociaux en se moquant du fait d’avoir été une balance.

Lors de son procès 6ix9ine a fait le choix de collaborer avec la justice et de donner les noms de ses anciens complices afin de réduire sa peine pour également échapper à la prison à vie, depuis son retour le rappeur a récemment clasher 50 Cent, a enchaîné les trolls sur la toile et aurait déjà dépensé des millions pour des voitures de luxe mais ne semble pas pour le moment avoir été touché par des menaces de son ancien gang, les Nine Trey Bloods.

Une situation que Boosie Badazz ne comprend pas et a demandé aux membres du Nine Trey Bloods de réagir lors d’une interview avec Vlad TV, ce dernier avait annoncé que Tekashi 69 ne devrait pas rester en vie très longtemps après sa libération mais plus d’un mois après sa sortie de prison, 6ix9ine n’a pas subi des représailles et prépare même son retour prochain sur la scène musicale.

“Ce n’est pas vraiment à moi de parler de ça, mais c’est comme s’il envoyait de la mer*e aux visages des gens qu’il a balancé et de leurs familles” a tout d’abord déclaré Boosie Badazz avant d’ajouter “s’ils ne font rien, ce sont des faibles. Vous ne pouvez pas laisser un mec comme ça faire ça à votre peuple, s’ils ne font rien, ce sont des faibles.” puis de conclure que si 6ix9ine s’en été pris aux siens, il serait mort.