Cyril Hanouna s’entraîne pour l’octogone et défie Booba, B2O réagit !

En 2019, Booba et Kaaris avaient fait parler d’eux dans la presse pendant plusieurs mois avec l’organisation d’un combat de MMA entre eux dans l’octogone pour régler leurs comptes et pour tenter de mettre fin à leur clash en montant sur le ring, un événement que Cyril Hanouna avait tenté de mettre en place en invitant les deux rappeurs français dans son émission “Touche Pas A Mon Poste” à tour de rôle pour trouver un accord.

Après plusieurs mois d’une négociation très tendue, Kaaris et Booba s’étaient mis d’accord pour combattre en Suisse dans la ville de Bâle le 30 novembre dernier mais quelques semaines avant le combat, le rappeur de Sevran avait finalement changé d’avis et s’est désisté notamment suite au refus comme convenu dans le contrat de la ville Suisse d’accueillir l’événement estimé par la municipalité à risque.

Suite à cette décision Kaaris avait décidé de mettre fin à cette “mascarade” et de ne plus répondre aux provocations de Booba sur les réseaux sociaux, ce dernier a continué à se moquer de lui pour relancer l’idée d’un combat mais sans réponse de Riska, un affaire qui en cette période de confinement a motivé et inspiré Cyril Hanouna à rependre le sport, l’animateur de TPMP a proposé avec humour à B2O de faire un octogone.

“Frérot ? Je me prépare pour un octogone ! Tu m’as manqué ! Et fais pas gaffe aux toilettes” a plaisanté Cyril Hanouna sur Instagram en postant une photo de lui torse nu tout en mentionnant Booba, “J’accepte. J’attends la date” a répondu avec ironie le rappeur français dans une story sur le réseau social.