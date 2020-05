Kodes – William Thomas (Freestyle)

Plus méchant que jamais, Kodes balance aujourd’hui son nouveau clip “William Thomas Freestyle”, un clip signé par le réalisateur du même nom, William Thomas, qui nous propose une vision tout en humour du rappeur, Kodes.

De leur association naît un clip empreint d’énergie et à l’ambiance aussi particulière que les freestyles “Les Méchants”, du rappeur, dans “William Thomas Freestyle”, Kodes se veut percutant et incisif, “Souhaite-moi la santé, le reste on l’achète” et prouve une nouvelle fois, qu’il sait comment nous faire “turn up”.

Un freestyle qui vous permettra de patienter jusqu’à la sortie de son album !