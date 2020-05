Soso Maness annonce la date de album avec le clip “Mistral”

Soso Maness sort le clip « Mistral », l’intro de l’album éponyme qui sortira le 5 juin 2020.

Après « Le sang appelle le sang », « DDD » feat Hornet la frappe et le tube qui a fait danser toute la France pendant le confinement « So Maness », il partage l’intro éponyme de l’album Mistral : un clip en noir et blanc, épuré pour un titre introspectif qui le résume parfaitement.

Dans son premier album Rescapé, sorti en mars 2019, Soso Maness raconte son vécu, sa vie, son quartier Font-Vert à Marseille, les clips extraits de l’album passent les millions de vues : “Pochont vert”, “Mal luné”, “Dans le block X” “Droga”, “TP”.

Soso Maness sort son court-métrage “Le vent tourne” à l’été 2019, une fiction dans le même état d’esprit de story-telling que son album Rescapé : vie de quartier, trafic de drogue, amitié et trahison. Dans l’épisode 2 de la saga intitulé “Le Sang appelle le sang”, en ligne depuis le 10 janvier 2020avec la participation de l’acteur Dylan Robert sacré “meilleur espoir masculin” aux César 2019 pour son rôle dans le film Shéhérazade.

Il sort dans la foulée un titre du même nom, “Le sang appelle le sang”, premier extrait de son album à paraître, il sort ensuite le titre “DDD” feat. Hornet la frappe, puis “So Maness”, plus que l’hymne de la franc-manessrie, ce titre a fait danser la France entière pendant le confinement.

Nouveau titre et clip “Mistral”, l’intro de l’album éponyme à découvrir dès le mardi 5 mai, son deuxième album Mistral sortira le 5 juin, avec en featuring : Alonzo, Lacrim, Hornet la frappe Da Uzi.