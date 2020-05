Timal – La 13 (Clip)

Découvrez le nouveau clip de Timal du morceau intitulé “La 13” produit par BBP extrait de l’album “Caliente” disponible depuis le 28 février dernier dans les bacs et sur toutes les plateformes de streaming.

Après un premier album vendu à plus de 100,000 exemplaires et certifé disque de Platine, Timal revient avec un très attendu nouvel album, adoubé aussi bien par le public que par la critique, Timal se distingue par une agressivité et une hargne vocale à part, ainsi que par des textes crûs et imprégnés d’une réalité sombre et désenchantée. L’édition physique de ce nouvel album contient 3 titres bonus inédits et exclusifs.