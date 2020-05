Gims n’a plus envie de chanter et veut refaire du Rap, l’album 100% se précise

Au mois d’avril dernier, Gims a participé au Paname All Starz Challenge sur Instagram lancé par Aketo et Tunisiano qui consiste à poser un freestyle sur l’instru du titre mythique “Paname All Starz” extrait de l’album “Gravé dans la roche” de Sniper paru en 2003, le rappeur de la Sexion D’Assaur avait également à cette occasion la préparation d’un nouvel album solo.

En effet son frère Dadju avait questionné Gims en commentaire de la publication de la vidéo de son freestyle sur le réseau social, “L’album rap c pr quand ?”, “Fin du confinement” avait répondu Meugui qui vient de confirmer et donner quelques précisions sur cette information ce jeudi lors d’un live sur Instagram en affirmant vouloir réaliser un nouvel opus 100% Rap et ne pas vouloir faire des nouveaux morceaux chantés qui ont fait son succès auprès du grand public.

“J’ai plus de mélodie, j’ai plus trop d’inspi, j’ai plus trop envie de chanter, j’ai envie de rappeur en faite, je prépare un projet, un album rap, entièrement” a confié Gims lors de ce live, son retour avec un album 100% rap pour 2020 semble donc réellement se concrétiser, le rappeur de la Sexion D’Assaut qui en plus de la préparation de l’album “Le Retour Des Rois” avec son groupe va donc également sortir un projet solo cette année alors que son dernier album “Ceinture Noire” vient de dépasser le million de ventes à l’international.