Un joueur de Ligue 1 poursuivi pour avoir été surpris en train de se masturber

Alors que le conseil d’administration de la Ligue 1 a voté la fin officielle de la saison 2019-2020 en raison de la pandémie du Covid-19 qui a avait causé l’arrêt brutal de la saison au courant du mois de mars, avec un classement calculé selon le quotient « nombre de points par matches joués », le SCO d’Angers a terminé à une honorable 11ème place mais un joueur du club vient de se retrouver au cœur d’une polémique cette semaine.

En effet l’attaquant du SCO d’Angers, Farid El Melali a été arrêté par la police et placé en garde à vue lundi dernier pour exhibition se*uelle, l’international algérien de 22 ans a été surpris par ses voisins dans la nuit du 4 mai 2020 en train de se masturber en bas de son immeuble en plein centre-ville en face du logement d’une voisine.

Libéré après sa garde à vue de plusieurs heures, Farid El Melali a reconnu les faits et a fait savoir pas ses avocats qu’il pensait que personne ne l’avait aperçu et ne pas avoir réalisé avoir fait du mal à quelqu’un mais le joueur aurait déjà commis des actes similaires quelques semaines auparavant sans être identifié.

Le milieu offensif Algérien qui vient de prolonger avec le SCO d’Angers devra comparaître cet été dans le cadre d’une comparution de reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), il encourt 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, Farid El Melali s’est excusé sur les réseaux sociaux, “Ces derniers jours, j’ai vécu une période très compliquée, que ce soit moralement ou physiquement. Faire face aux critiques et aux jugements est difficile, je comprends l’acharnement des personnes qui ont reçu l’information, car nul ne peut tolérer ce genre d’actes. […] Je tiens ici à présenter mes excuses à ma famille, mes amis, ainsi que tous les supporters de mon cher club et mes compatriotes algériens. Tout ce qui s’est passé m’a atteint mais m’a rendu plus fort et beaucoup plus conscient des valeurs et principes que je me dois de préserver. Merci à vous et à tous ceux qui ont été avec moi pendant cette mauvaise phase.” a-t-il expliqué.

[#L1🇫🇷] Le Parisien révèle que l’attaquant d’Angers Farid El Melali (22 ans) a été placé en garde à vue pour exhibitionnisme sexuel aujourd’hui. Il aurait été vu dans la cour de son immeuble, en train de se masturber devant le domicile d’une voisine. 🔗 https://t.co/4TadoCDt5Y pic.twitter.com/6UiUG1GCIe — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 5, 2020