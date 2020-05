Booba dans la saison 2 de “Validé” ? Il répond clairement et imagine un rôle ridicule pour Kaaris dans la série

Après s’être assagi pendant plusieurs semaines sur les réseaux sociaux en mettant de côté les clashs, Booba vient de reprendre ses anciennes habitudes sur son compte Instagram, le rappeur français exilé à Miami s’est récemment moqué de Rym, l’ancienne candidate de l’émission de télé-réalité “La Villa des Coeurs Brisé” et vient de donner ce samedi son avis sur la série “Validé” qu’il ne semble pas apprécier en profitant également de l’occasion pour tacler une nouvelle fois Kaaris.

“Sans manquer de respect à tous ceux qui ont participé à cette série, on risque pas de m’y voir. C’est encore une fois de la récup de bobo en manque de sensations fortes! On leur a déjà refusé le droit d’utiliser notre hit “Validé” 😁 Par contre Kaaris ouais j’le vois bien dans un p’tit rôle de balance sodomite non binaire sataniste qui se lance dans le rap à 32 ans mais a peur d’affronter la réalité de la street car son casier est vierge et qu’il travail à Foot Locker 🧐✔️ #ilfautréduirelavitesse #desbailsdeBifle” a déclaré Booba sur le réseau social.

Booba a donc mis fin aux rumeurs concernant son éventuelle apparition dans la prochaine saison de la série “Validé” réalisée par Franck Gastambide dont Canal Plus a récemment confirmé que la deuxième saison a été commandée par la chaîne cryptée alors que la première a connu un véritable succès critique et également auprès du public avec déjà plus de 20 millions de visionnages.