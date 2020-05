6ix9ine s’est fait balancer, il risque gros

Ce vendredi 6ix9ine a fait un retour très remarqué avec un live Instagram qui a réuni près de 2 millions de personnes, un record sur le réseau social et également avec le clip de son nouveau morceau Gooba qui cumule déjà plus de 64 millions de vues sur YouTube mais malgré cela le rappeur américain risque toujours très gros depuis sa libération en raison des possibles représailles de son ancien gang.

Après avoir obtenu l’accord du juge le 2 avril dernier pour une libération anticipée en raison de la pandémie de coronavirus, 6ix9ine a eu l’autorisation de purger le reste de sa peine à son domicile en étant sous surveillance jusqu’au mois d’août mais il a déjà été “balancé” par une voisine.

En effet 6ix9ine a été contraint de déménager en urgence car l’adresse de son domicile actuel a fuité sur la toile, le rappeur américain a commis l’erreur sans faire exprès de communiquer des données géographiques de sa localisation et a également été aperçu chez lui par des voisins.

Dawn Florio, l’avocat de Tekashi a révélé ce samedi au média XXL que son client a déménagé en catastrophe suite à la diffusion d’une vidéo révélant sa localisation actuelle après la publication sur les réseaux sociaux de la part de l’artiste d’une vidéo depuis son balcon révélant l’extérieur de sa demeure pour s’afficher fièrement avec ses nouveaux bijoux de luxe et des liasses de billets.

Le rappeur a également été surpris par une voisine lorsqu’il était sur sa terrasse, cette dernière n’a pas hésité à “balancer” son lieu de résidence, “6ix9ine a emménagé dans la maison derrière moi. Il prend des photos sur la terrasse de derrière” a-t-elle déclaré en montrant Tekashi facilement reconnaissable grâce à sa coupe de cheveux multicolores.

Some girl in Long Island just told the whole world where 6ix9ine lives. She snitched on a snitch 🐀. pic.twitter.com/P1BJgCywH8

— NUFF (@nuffsaidny) May 9, 2020