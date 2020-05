6ix9ine : après avoir déménagé sa nouvelle adresse a encore fuité, il s’est de nouveau fait balancer

Alors que 6ix9ine s’est filmé sur le balcon de sa résidence et qu’il a été aperçu par des voisins qui l’ont facilement reconnu avec sa coupe de cheveux multicolores, son adresse a fuité ce qui a contraint le rappeur américain à déménager en urgence pour éviter d’être retrouvé et de subir des représailles de son ancien gang les Nine Trey Gangsta Bloods.

Alors qu’il vient à peine de déménager, la nouvelle adresse de 6ix9ine s’est déjà retrouvée sur les réseaux sociaux, en effet des fans ont réussi à trouver sa nouvelle demeure en identifiant sa voiture et ont filmé sa propriété avant de diffuser la vidéo avec sa localisation sur la toile ce qui risque encore de mettre en danger la vie du célèbre rappeur.

En effet 6ix9ine devrait encore une fois être obligé de se mettre à l’abri avec cette dernière séquence diffusée sur la toile de son domicile sur laquelle apparaît ses voitures de luxe garées devant la maison, sous la menace de son ancien gang, il pourrait déménager une nouvelle fois très rapidement en essayant de laisser ses véhicules dans son garage cette fois-ci et en restant un peu plus discret.