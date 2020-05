SDM – A l’affût (Clip)

Après une année 2019 passée à conquérir sur YouTube un public toujours plus curieux à grand renfort de bangers, SDM en a fini avec les présentations et a décidé de passer aux choses sérieuses.

En featuring avec PLK sur le morceau “Jack Fuego”, et aux côtés de Booba dans “La Zone”, l’artiste originaire de Clamart a su s’imposer dans la cour des rappeurs émergents aux propositions artistiques efficaces et marquantes.

Plus tranchant, plus féroce et plus déterminé que jamais, SDM n’a pas épargné son nouveau single, “A l’affut”, dans ce morceau aux sonorités martiales, SDM se montre infatigable et entreprend de devenir la “nouvelle voix de la tess”.