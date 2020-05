Booba absent de la saison 2 de “Validé”, Franck Gastambide répond de la meilleure des façons aux attaques de B2O

La semaine dernière Booba a répondu aux rumeurs concernant son éventuelle participation à la deuxième saison de “Validé” en donnant également son avis sur la série réalisée par Franck Gastambide et en profitant de l’occasion pour se moquer de Kaaris ou encore annoncer le lancement de sa nouvelle playlist sur les plateformes de streaming nommée Validé.

“On risque pas de m’y voir. C’est encore une fois de la récup de bobo en manque de sensations fortes” avait notamment déclaré Booba sur son compte Instagram en précisant qu’il a également refusé que son tube “Validé” en featuring avec Benash soit utilisé dans la série et en imaginant un rôle pour Kaaris, des propos qui ont fait réagir Franck Gastambide lors de son passage dans l’émission Clique sur Canal + ce lundi.

Questionné par Mouloud Achour sur les critiques de Booba, Franck Gastambide s’est expliqué, “C’est très dur de faire une série qui se passe dans le milieu du rap, et c’est très dur de plaire à tout le monde, donc Booba a complètement le droit de penser ce qu’il veut et de ne pas avoir aimé.” a-t-il déclaré avant d’ajouter, “J’adore Booba, ça aurait été super qu’il soit dans Validé, il est pas dans Validé, ça n’empêche pas que c’est un gros succès”.

“C’est la réalité qui rejoint la fiction, on fait une série qui parle des clashs, des guerres d’ego dans le rap. Et puis on a Booba qui nous envoie une petite pique.” a également commenté le réalisateur Français alors que la série “Validé” cumule déjà plus de 20 millions de visionnages.