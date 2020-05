Booba révèle ses échanges privées avec Franck Gastambide sur Instagram

Alors que Booba vient de dévoiler ce mardi sa nouvelle collaboration avec le rappeur du groupe 13 Block, Zed sur le morceau intitulé “Jauné” ainsi que sa playlist nommée “Validé” avec DJ Medi Med sur les plateformes de streaming, une sélection des titres des artistes validés par le rappeur français exilé à Miami, Franck Gastambide vient de réagir aux récents propos de B2O sur sa série “Validé”.

Ce lundi 11 mai 2020, Franck Gastambide a répondu lors de son passage télévisé dans l’émission Clique aux questions de Mouloud Achour notamment concernant la récente déclaration très critique de Booba sur son compte Instagram au sujet de la série “Validé” qui totalise déjà plus de 20 millions de visionnages.

“C’est très dur de plaire à tout le monde, Booba a totalement le droit de penser ce qu’il veut et de ne pas avoir aimé. L’essentiel pour nous que c’est que ça a plu a une grande majorité. C’est un record de succès. Ça a aussi plu à une grande majorité du milieu du rap, des gens qui font ce métier.” a expliqué le réalisateur français avant d’ajouter que la réalité rejoint la fiction, “on fait une série qui parle des clashs, des guerres d’ego dans le rap. Et puis on a Booba de Miami, qui nous envoie une petite pique sur la série.”.

Franck Gastambide a ensuite ajouté qu’il aurait apprécié que Booba figure dans la première saison mais malgré cette absence cela n’a pas empêché le succès de la série, ce dernier a rapidement réagi aux propos du réalisateur en postant la séquence vidéo de son interview lors de son passage dans l’émission Clique dans une story avant de révéler leur conversion privée sur le réseau social.

“Salut Kopp, j’espère que tout va bien pour toi, tes enfants et tes proches en cette période surréaliste. Tu le sait surement, ma série vient de sortir .. et comme tu t’en doute, j’aimerais avoir ton avis. C’était un putain de challenge, il y avait 1000 manières de se planter (ou de se faire planter) .. au final j’ai fait de mon mieux. Je ne sais pas si tu peux la voir à Miami via MyCanal.. En tout cas, si jamais ça t’intéresse de la téma, je te fait envoyer un lien par mail. Franck” a envoyé comme message Franck Gastambide à Booba avec également une copie d’écran d’une scène de la série avec des bouteilles de sa marque de whisky D.U.C et le commentaire “En tout cas je t’es fait du placement de produit”, “Bon, j’insiste pas. Peut-être à bientôt.” conclu finalement le réalisateur.