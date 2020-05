Jauné, le nouveau titre de Booba avec Zed (Son)

Après avoir teasé le morceau dès le mois de mars sur les réseaux sociaux, Booba a annoncé il y a quelques jours sur son compte Instagram sa collaboration inédite avec le rappeur du groupe 13 Block, Zed sur son nouveau single intitulé “Jauné”, ce dernier a récemment signé sur le label LDS Production de Maes.

Le week end dernier les deux rappeurs français ont annoncé officiellement la sortie du titre en révélant le visuel du single ainsi que sa date de sortie sur les plateformes de streaming programmée pour ce mardi 12 mai 2020, il s’agit là du premier morceau de Booba avec un featuring depuis fin 2017 avec la parution de l’album “Trône”.

“Heureux de vous présenter ce soir #JAUNÉ feat @zed13b ( ça fait 11 jours que je l’écoute en boucle 😅 ) et la playlist de @dj_medi_med et moi-même #VALIDÉ Cette playlist sera réactualisée selon les sorties, on y jouera du connu du pas connu, on passera même des p’tits fdp de temps en temps 🤣 Ce soir minuit disponible sur toutes les plateformes. @7.corp_92i @lds_production @diosang_asb @lapiraterieofficial @lapirateriechatelet @dcntdofficial @spotifyfrance @deezerfr @applemusic @youtubemusic @napster_fr #11mai #lacageestouverte 🏴‍☠️” a commenté Booba sur son compte Instagram avant la mise en ligne du single ainsi que sa playlist “Validé“, une sélection de 50 titres choisis par B2O et Dj Medimed.