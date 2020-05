La Fouine fait le buzz avec son freestyle pour le All Starz Challenge

Le Paname All Starz Challenge créé par Aketo et Tunisiano continue d’alimenter les réseaux sociaux et de faire le buzz sur la toile depuis quelques semaines, après Alban Ivanov, Gims, Jhon Rachid, Jazzy Bazz, Melha Bedia, Scylla, Bigflo & Oli ou encore plus récemment Kev Adams, Sadek et Médine, La Fouine a également décidé de relever le défi lancé par les deux rappeurs du groupe Sniper qui a fait le buzz pendant la période de confinement.

En effet il y a environ trois semaines Tunisiano et Aketo ont eu l’idée géniale de reprendre l’instru du morceau “Paname All Starz” pour poser un nouveau couplet et lancer un défi aux internautes en les invitant à poser dessus puis de poster la vidéo sur Instagram, chaque jour des nouvelles personnalités ou des artistes lâchent un freestyle, cette fois ci c’est La Fouine qui a participé à ce challenge.

“@tunisianofficiel @aketofficiel Sur Instagram on a le droit qu’à une minute, une minute c’est trop court pour ce classique!!! #panamallstarzchallenge @albanivanov” a commenté La Fouine en postant la vidéo ce lundi soir de sa prestation sur son compte Instagram qui cumule déjà près de 180 000 vues sur le réseau social.