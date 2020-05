6ix9ine fait un don de 200 000 $, l’association refuse son argent, il réagit !

Après avoir fait un retour fracassant vendredi dernier avec le clip “Gooba” qui cumule déjà plus de 125 millions de vues sur YouTube et un record de spectateurs pour un live sur le réseau social Instagram, 6ix9ine vient de faire un don de 200 000 dollars à association de charité « No Kid Hungry ».

Un beau geste de la part de 6ix9ine mais que l’association qui vient en aide aux enfants pauvres et mal nourris aux États-Unis n’a pas vraiment apprécié, « No Kid Hungry » a fait un communiqué pour expliquer que le don du rappeur américain a été refusé, “Nous sommes reconnaissants à la généreuse offre de M. Hernandez de faire un don à No Kid Hungry mais nous avons informé ses représentants que nous avons refusé ce don” a déclaré Share Our Strength, le gérant de l’association à la BBC avant d’ajouter que “En tant que campagne axée sur les enfants, notre politique est de refuser le financement des donateurs dont les activités ne correspondent pas à notre mission et à nos valeurs“.

Une décision qui a fait réagir 6ix9ine, “No Kid Hungry préfère enlever la nourriture de la bouche de ces enfants innocents, je n’ai jamais vu quelque chose d’aussi cruel” a-t-il commenté sur son compte Instagram avant de finalement supprimer son message.