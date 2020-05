Clash : Booba prêt à faire fuiter une sextape de Franck Gastambide [Vidéo]

Habitué des clashs, Booba ne lâche plus Franck Gastambide sur son compte Instagram, après avoir subi les critiques de sa série “Validé” de la part du rappeur, le réalisateur Français avait répondu lors de son passage ce lundi dans l’émission Clique aux propos de B2O avec humour et philosophie.

“C’est très dur de plaire à tout le monde, Booba a totalement le droit de penser ce qu’il veut et de ne pas avoir aimé. L’essentiel pour nous que c’est que ça a plu a une grande majorité. C’est un record de succès. Ça a aussi plu à une grande majorité du milieu du rap, des gens qui font ce métier.” avait-il notamment déclaré lors de ce passage télévisé.

“On fait une série qui parle des clashs, des guerres d’ego dans le rap. Et puis on a Booba de Miami, qui nous envoie une petite pique sur la série.” avait ensuite ajouté Franck Gastambide, une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir B2O, ce dernier a tout d’abord dévoilé des messages privés de Franck Gastambide dans lesquels il lui annonce la sortie de sa série “Validé”, l’informe du placement de produit de sa marque de whisky D.U.C dans un épisode mais en l’absence d’une réponse du rappeur français il n’insiste pas.

Booba a décidé de continuer à s’en prendre au réalisateur de la série “Validé” dans sa story Instagram en postant une vidéo du snapchatteur Nabil qui déclare que Gastambide serait un menteur, lors de son récent passage dans l’émission “Touche Pas A Mon Poste” présentée par Cyril Hanouna, l’animateur le questionne sur une séquence porno qu’il aurait tourné il y a quelques années, une information qu’il a démenti.

Mais le Snapchatteur affirme que cette se*tape de Franck Gastambide existe bien et qu’il pourrait diffuser la vidéo sur la toile, Booba qui avait déjà été banni d’Instagram pour avoir posté une se*tape de Sofiane dans une story en début d’année s’est ensuite moqué du réalisateur en l’identifiant sous une photo de Pinocchio avec le nez allongé pour le traiter de menteur.

Booba il veut afficher la Sex Tape de Franck Gastambide gratuit comme ça il lui a rien fait mais il veut l’anéantir, moi jpense il a vécu des trucs dans sa jeunesse Booba et que mtn il rejette sa frustration avec de la hagra.

On c comment Gastambide a eu l’idée des Kaira mtn 😭 pic.twitter.com/AIvWGM4AoU

— ARNV🤬☠️ (@NOARpcg) May 12, 2020