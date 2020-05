GTA V est désormais disponible gratuitement !

Alors que les fans de Grand Theft Auto attendent avec impatience des informations sur le sixième volet du célèbre jeu vidéo, Epic Games vient d’annoncer que la version PC de GTA V est disponible gratuitement pour tout le monde jusqu’au jeudi 21 mai 2020 soit pendant 1 semaine.

La rumeur avait circulé sur la toile cette semaine et vient d’être officialisée sur les réseaux sociaux, le jeu GTA V est disponible gratuitement sur le Epic Games Store depuis ce jeudi 17 heures, vous pouvez désormais télécharger librement le jeu sans débourser le moindre euro mais il faudra vous armer de patienter car le site a été rapidement saturé suite aux nombreuses demandes.

Epic Games avait déjà offert plusieurs fois des jeux aux gamers mais cette fois ci l’annonce a fait le buzz auprès des internautes en offrant au public un des jeux les plus vendus dans le monde, cette semaine l’événement avait d’ailleurs été “teasé” avec la publication d’une image intrigante d’un coffre-fort avec l’inscription “free game”.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.

We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We’ll provide an update as soon as we can.

— Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020