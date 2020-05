“Validé” : On connait le nombre d’épisodes de la saison 2, le scénario terminé !

Il y a quelques jours lors d’une interview pour le magazine Public, Saidou Camara qui incarne le rôle de William dans la série “Validé” avait fait des révélations sur la deuxième saison de la série réalisée par Franck Gastambide notamment concernant l’avenir des trois personnages principaux.

“Elle s’annonce exceptionnelle avec une grosse intrigue. Les fans auront des réponses à leurs interrogations notamment par rapport à ce qu’il s’est passé à la fin de l’épisode 10. Quand je l’ai vu, ça m’a retourné. Je veux pas spoiler cependant je peux donner un indice : dans cette deuxième saison, on entendra parler encore d’Apash, William et Brahim, qu’ils soient vivants ou morts.” avait déclaré Saidou Camara lors de cet entretien alors que le script de la saison 2 de “Validé” est désormais bouclé.

En effet sur le compte Instagram officiel de la série une photo vient d’être publiée avec le scénario de cette deuxième saison qui a récemment été commandée par Canal +, Franck Gastambide n’a pas chômé pendant la période de confinement et a donc terminé l’écriture de cette nouvelle saison qui aura 9 épisodes de 30 minutes et sera donc un peu plus courte que la saison 1 qui avait 10 épisodes d’environ 30 minutes chacun.

Disponible sur Mycanal depuis le 20 mars dernier, la série phénomène qui vous plonge dans l’univers du Rap Français en retraçant l’histoire d’un jeune rappeur talentueux au nom de scène d’Apash interprété par le rappeur français Hatik cumule déjà plus de 20 millions de visionnages, le tournage de la saison 2 devrait donc débuter prochainement.