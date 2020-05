Médine accusé de crier Allah Akbar et d’être Anti-France par le RN, ses réponses sont cinglantes !

Au début du mois de mai dernier, Médine a relevé avec succès sur son compte Instagram le défi du “Paname All Starz Challenge” lancé par Aketo et Tunisiano sur les réseaux sociaux pendant la période de confinement qui a pour but de poser un couplet sur l’instru du titre “Paname All Starz” de Sniper, les propos du rappeur du Havre dans ce freestyle viennent de faire polémique sur Twitter ce vendredi.

Il y a quelques semaines le militant RN, Damien Rieu s’en était déjà pris à Médine pour avoir publié une photo de lui avec un tee-shirt ayant l’inscription “Jihad le plus grand combat est contre soi-même” à l’occasion du début du Ramadan, “Et du coup le sabre on se le plante dans le ventre ?” avait-il commenté sur Twitter, le rappeur du Havre avait ensuite répondu “Pour étaler la Rillette ou refaire ton dégradé”.

Damien Rieu a récidivé ce vendredi, “« Allah Akbar », La Marseillaise le fait « degueler » et un doigt d’honneur pour Damien Rieu. Un vrai poète ce @Medinrecords.” a déclaré le militant RN en réaction aux propos de Médine dans son freestyle pour le “Paname All Starz Challenge” ce dernier a rapidement réagi avec le commentaire, “Merci pour les streams de « Dont Laïk » et « Bataclan », j’ai refais ma terrasse grâce à vous bande de cave”.

Médine a ensuite été attaqué par plusieurs membres du Rassemblement National sur Twitter pris à partie pour ses paroles “Bientôt, je lève une victoire de la musique. Et je commence mon discours par “Allah Akbar”», «la Marseille même en gospel ça fait dégueuler”, “Un poète moisi qui devrait prendre sa retraite.” a commenté Julien Odoul, “Toi rends l’argent de l’Europe peigne cul et paye ma retraite au bled” a répondu le rappeur.

Pour se justifier et tenter de mettre fin à la polémique, Médine a ensuite posté un extrait audio du morceau “Ou c’est qu’j’ai mis mon flingue ?” de Renaud avec les paroles du titre « J’peux pas encaisser les drapeaux

Quoi qu’le noir soit le plus beau. La Marseillaise, même en reggae, Ça m’a toujours fait dégueuler. Les marches militaires, ça m’déglingue Et votr’ République, moi, j’la tringle Mais bordel ! Où c’est qu’j’ai mis mon flingue ? ».

