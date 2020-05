Scarface : Un remake de l’histoire mythique de Tony Montana en préparation

Le film culte Scarface sorti en 1983 va avoir droit à un remake, le long métrage de gangsters américain réalisé par Brian De Palma qui met en scène le légendaire Tony Montana incarné par Al Pacino a marqué toute une génération et notamment inspiré le monde du rap avec des nombreux morceaux en référence au film.

Un remake version 2020 de ce chef d’oeuvre du cinéma est en préparation avec les frères Coen qui ont notamment réalisé “Fargo”, “The Big Lebowski” ou encore “No country for Old Men” aux commandes, ils sont en charge de rédiger le scénario de ce nouveau film réalisé par le producteur Italien Luca Guadagnino (“Call me by your name”), des informations révélées la nuit dernière par le magazine américain Variety.

Ce nouveau Scarface en préparation chez Universal Pictures devrait également mettre en scène dans le rôle de Tony Montana, l’acteur Michael B. Jordan que vous avez pu découvrir dans les films “Creed”, “Black Panther” et plus récemment dans “La Voie de la justice”, enfin l’histoire se déroulera dans la ville de Los Angeles d’après les révélations de Variety.