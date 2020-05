Booba : le superbe geste d’entraide de sa marque DCNTD pour les plus démunis et le personnel hospitalier

Entre ses derniers clashs avec Gims ou Franck Gastambide, son nouveau single “Jauné” et sa nouvelle playlist “Validé” créée avec Dj Medi Med, Booba s’active sur tous les fronts depuis quelques jours mais n’oublie pas la lutte contre le pandémie du Covid-19 et a décidé de venir en aide aux soignants.

En effet dans la story de son compte Instagram, Booba a publié une vidéo pour annoncer qu’il a fait transformer les premiers stocks de sa marque de vêtements « DCNTD » en masques et les a fait distribuer gratuitement aux hôpitaux et aux personnes dans le besoin pour la lutte contre le Coronavirus.

“Ces dernières semaines, on a fabriqué des masques pour les hôpitaux et les gens dans le besoin à partir de tissus de notre stock usagé. prenez soin de vous et de vos proches 🤲 #staydisconnected, un immense merci à @julie_jfo pour son travail et à @cymomusic pour le beat” a expliqué la marque « DCNTD » de Booba sur Instagram en dévoilant les images de la conception et de la distribution des masques qui ont été fabriqués.