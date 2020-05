Doums clash violemment Sneazzy puis Lomepal et enflamme Twitter, les réactions des internautes sont hilarantes

Ce jeudi Doums a enflammé Twitter en s’attaquant à Sneazzy et à Lomepal sur le réseau social, le rappeur de L’Entourage a enchaîné les propos virulents contre l’ancien membre du groupe 1995 avec plusieurs insultes avant de finalement supprimer une partie des messages postés.

Sneazzy se serait notamment imaginé une supposée amitié avec Népal, selon Doums qui révèle également que le rappeur du groupe 1995 n’a pas souhaité figurer sur l’album “Les Étoiles vagabondes” de Nekfeu car celui ci ne s’était pas présenté à son anniversaire, il l’aurait même menacé de porter plainte en cas d’apparition de son nom dans le film du Fennec et qu’ils se seraient même bagarrés dans le bus de la tournée.

Après Sneazzy, Doums s’est également attaqué à Lomepal en lui donnant le surnom de “skateur”, il a démenti que ce dernier aurait couché avec sa petite amie, “Antoine Lomepal, c’est juste une grosse mer*e rien de plus il mérite même pas de coup” a-t-il commenté, des tweets qui ont fait le buzz sur Twitter et suscité des nombreuses réactions de la part des internautes comme vous pouvez le découvrir ci dessous alors que les rappeurs visés n’ont pas réagi à cette affaire.

— MorganFrémont 仙豆 (@Doumslentourage) May 14, 2020

— MorganFrémont 仙豆 (@Doumslentourage) May 14, 2020

@sneazzy et un gros mégalomane giga fils de pute ( bien que ça mere et rien avoir avec ça )

@sneazzy on vas ce voir bientôt et on vas bien parler ( pas de menasse mes une promesse )

— MorganFrémont 仙豆 (@Doumslentourage) May 14, 2020